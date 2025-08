Liebes-Gerüchte und Fan-Kollaps: Warum Katy Perry auf und neben der Bühne für Herzklopfen sorgt

Sängerin Katy Perry kümmerte sich fürsorglich um eine zusammengebrochene Frau beim Konzert in Detroit und wurde mit Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Essen fotografiert.

Detroit – Superstar Katy Perry sorgt für starkes Herzklopfen: bei ihren Konzerten der„Lifetimes“-Welttournee sowie beim kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Zudem sind es zwei bewegende Geschichten, die in aller Munde sind.

Gleich mehrere Videos auf der Plattform X zeigen, wie die 40-jährige Sängerin einer jungen Frau hilft, die vor ihr auf der Bühne zusammengebrochen ist. Die Kollabierte war zuvor mit mehreren Jugendlichen auf der Bühne in Detroit gestanden. Doch die Aufregung, so nah am Idol zu sein, machte ihr sichtlich Schwierigkeiten. Perrys aufmunternde Worte, „du schaffst das, lass uns tief durchatmen“, konnten den Zusammenbruch nicht mehr verhindern.