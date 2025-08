Staatseingriff bei Preisen für Lebensmittel lässt die Wogen hochgehen

Während die Inflationsrate in der Eurozone bei rund 2 Prozent liege, betrage sie in Österreich 3,3 Prozent, kritisiert die Gewerkschafterin. „Seit Jahren galoppieren uns in Österreich die Preise davon. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis politischen Zögerns.“ Andere Länder hätten die Situation mit preisdämmenden Maßnahmen längst im Griff, während Österreich im „sozialpolitischen Blindflug“ unterwegs gewesen sei und „mit dem Gießkannenprinzip Geld ausgeschüttet hat, als gäbe es kein Morgen“.