Schwer verletzt in Klinik geflogen: Motorradfahrer (18) lag nach Unfall bewusstlos auf der Straße

Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus geliefert wurde, war es am Dienstagnachmittag in Wattenberg gekommen. Gegen 14.35 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Transporter von Wattenberg kommend Richtung Süden. Er hielt im Kreuzungsbereich an einer Stopptafel und bog anschließend links in eine Straße ein.