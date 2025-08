Kinder dehydrieren nicht schneller als Erwachsene

Vorsicht und ausreichende Trinkmengen sind auf jeden Fall an heißen Tagen angebracht. Das gilt für alle Menschen. Laut einer experimentellen australischen Studie sind aber - entgegen der oft geäußerten Meinung - Kinder nicht eher von Dehydration bedroht als Erwachsene. Dies haben die Wissenschafter im "British Journal of Sports Medicine" berichtet.

"Viele Menschen unterschätzen an heißen Tagen die Flüssigkeitsverluste, die sie durch Trinken ausgleichen müssen, um eine Dehydration zu vermeiden. Kinder gelten als besonders anfällig für einen Hitzestress, weil die Körperoberfläche im Vergleich zum Körpergewicht größer ist als bei Erwachsenen. Der Körper kann sich schneller erwärmen und überhitzen", schrieb zu der wissenschaftlichen Arbeit jetzt das Deutsche Ärzteblatt. Im Gegensatz zu vielen internationalen Fachgesellschaften habe in der Vergangenheit nur die "American Academy of Pediatrics" die oft genannten angeblichen Unterschiede in der Thermoregulation von Kindern bzw. Erwachsenen angezweifelt.