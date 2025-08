SPÖ-Wohlgemuth klar für Erbschafts- und Vermögenssteuern

Er hänge keinen "romantischen Vorstellungen" an und wisse natürlich, dass es für solche Maßnahmen derzeit keine Mehrheiten auf "parlamentarischer Ebene und Regierungsebene" gebe, betonte der rote Landeshauptmannstellvertreter. "Aber ich habe mich immer dafür ausgesprochen und gebe meine Ideologie nicht an der Garderobe zum Sitzungszimmer der Landesregierung ab. Das gilt für alle in der SPÖ", meinte Wohlgemuth, der Ende vergangenen Jahres in der Regierung und heuer im Juni in der Partei auf Georg Dornauer folgte.