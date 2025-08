54-Jähriger schwer verletzt: Pkw kollidierte in Mötz mit Motorrad

Mötz – Schwerer Verkehrsunfall in Mötz am frühen Dienstagabend. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war kurz nach 18 Uhr ein 50-jähriger Belgier mit seinem Auto auf der Mötzer Dorfstraße (L59) unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz vor einer Brücke seitlich mit einem entgegenkommenden 54-jährigen serbischen Motorradfahrer kollidierte.