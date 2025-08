Vermeintliches Investment futsch: Innsbrucker verliert über 10.000 Euro an Internetbetrüger

Innsbruck – Falsche Gewinnversprechen über das Internet kamen einem Mann in Innsbruck teuer zu stehen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstag ein 39-jähriger Österreicher auf ein Video auf einer Social-Media-Plattform aufmerksam, in dem ihm ein vermeintlich verlockendes Angebot gemacht wurde. Der 39-Jährige wurde von den bis dato unbekannten Tätern dazu verleitet, auf mehreren Plattformen Geld zu investieren und durch Trading sein Vermögen entsprechend zu vergrößern.