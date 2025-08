Spannung in allen Formen: Warum sind Kriminalromane so beliebt?

„Tatort Tirol“, der Crime Podcast der Tiroler Tageszeitung geht in die Verlängerung. Warum sind eigentlich Kriminalromane so beliebt? So viele Morde gibt es im "echten Leben" ja gar nicht. Und was war der grausigste Tatort, von dem Linda Müller jemals gelesen hat. Linda Müller ist Verlagsleiterin für Krimis beim Haymon Verlag und Gast der neuen Folge von "Tatort Tirol".