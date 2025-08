Antrag abgelehnt: Erster Strafprozess gegen René Benko findet in Innsbruck statt

Der Oberste Gerichtshof hat Benkos Antrag auf Verlegung der Verhandlung nach Wien abgelehnt. Am Mittwochnachmittag steht noch die Entscheidung über die Enthaftung an.

Innsbruck – Der Strafprozess gegen den Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Das teilte der Oberste Gerichtshof am Mittwoch mit. Zuvor hatte Der Standard darüber berichtet.

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was der OGH aber abgelehnt hat. Benko wird unter anderem betrügerische Krida vorgeworfen. Der Prozess wird im Herbst beginnen.

Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. Er hat neuerlich einen Enthaftungsantrag gestellt, über den am Mittwochnachmittag entschieden wird.