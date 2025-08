Jimi Blue Ochsenknecht beklagt Hygiene und Essen in Gefängnissen

„In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so“, schrieb Jimi Blue Ochsenknecht in einer Fragerunde auf der Plattform Instagram. „Die anderen waren tatsächlich ok“, fügte er hinzu.

Der 33-Jährige war wegen einer unbezahlten Hotelrechnung Ende Juni am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Im Juli wurde er in einem mehrtägigen Transport mit Zwischenstopps in verschiedenen Gefängnissen nach Innsbruck in Österreich überstellt, wo er gegen Kaution freigelassen wurde.