Zeit, die Badehose auszupacken: „Ines“ beschert Tirol ein heißes Wochenende

Nach einem nasskalten Juli ist der Sommer im August doch noch zurückgekehrt: Am Wochenende klettern die Temperaturen dank des Hochdruckgebiets „Ines“ wieder über die 30-Grad-Marke.

Innsbruck – Der zu nasse und zu kalte Juli sitzt vielen im Land noch in den Gliedern. Auch der August startete frisch und trüb. Spätestens mit dem Donnerstag kraxelt das Thermometer aber wieder auf ein Niveau, das den Hundstagen entspricht. „Der Hochsommer ist nicht aufzuhalten und nimmt richtig Fahrt auf“, sagt Werner Troger, Meteorologe bei den Meteo Experts.