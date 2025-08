26-jährige Bergsteigerin auf Hoher Geige im Pitztal tödlich verunglückt

Eine Bergtour im Pitztal endete für eine 26-jährige Alpinistin aus Deutschland tödlich. Die Frau stürzte beim Abstieg von der Hohen Geige in den Ötztaler Alpen ab.

Eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige unternahm am Dienstag eine Bergtour zur Hohen Geige in St. Leonhard im Pitztal. Beim Abstieg verließ sie den Normalweg und wählte den sogenannten Notabstieg – darüber informierte sie Angehörige per Messenger.