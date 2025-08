Trump plant direktes Treffen mit Putin und Selenskyj

Washington – US-Präsident Donald Trump will sich einem Medienbericht zufolge möglicherweise bereits kommende Woche persönlich mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin treffen. Danach sei ein Dreiergipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angedacht, berichtete die Zeitung New York Times am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit den Plänen vertraute Personen. Trump habe sein Vorhaben in einem Telefonat mit europäischen Staats- und Regierungschefs offengelegt.