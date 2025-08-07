Freispruch für Ex-Justizminister Brandstetter

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter ist am Donnerstag in seinem Prozess wegen falscher Zeugenaussage am Wiener Landesgericht freigesprochen worden. Es sei "nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar, dass Sie vorsätzlich falsch ausgesagt haben", stellte Richter Christoph Kraushofer fest. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt meldete dagegen noch im Gerichtssaal Rechtsmittel an.

Brandstetter war vorgeworfen worden, am 31. März 2022 als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder vorsätzlich tatsachenwidrig behauptet zu haben, er habe sein privates Mobiltelefon am 25. Februar 2021 nicht herausgeben können, da es zu Hause gelegen sei. Brandstetters Handy hätte an besagtem Tag im Verfassungsgerichtshof (VfGH) sichergestellt werden sollen, dem Brandstetter damals als Höchstrichter angehörte.

Aufgrund der Daten seines Mobiltelefons stellte sich später heraus, dass Brandstetter sein Handy nicht daheim gelassen hatte. Das Gerät befand sich am 25. Februar 2021 in Wahrheit in seinem Büro im VfGH, weshalb die mit den Ermittlungen gegen Brandstetter betraute Staatsanwaltschaft Innsbruck ihm eine vorsätzliche Falschaussage vor dem U-Ausschuss unterstellte.

Brandstetter wies das im Grauen Haus zurück. Er habe zum Zeitpunkt seiner Aussage im Ausschuss eine Lungenentzündung gehabt, habe aber dessen ungeachtet "unbedingt diese Aussage machen wollen. Mich mit medizinischen Attesten entschuldigen, das kommt nicht gut." Er sei an diesem Tag "definitiv krank" gewesen: "Ich hatte Luftprobleme gehabt. Da kann man sich nicht so voll konzentrieren, es tut mir leid.

"Ich habe meine Aussage bis zuletzt für richtig gehalten", insistierte Brandstetter noch in seinem Schlusswort. Außerdem hätte er gar keinen Grund gehabt, die Unwahrheit zu sagen, da er zum Zeitpunkt der U-Auschuss-Befragung "so gut wie pensioniert" gewesen sei und seine Position als VfGH-Richter nicht mehr inne hatte, betonte der Ex-Justizminister wenige Augenblicke vor dem Freispruch.

Was den Zeitpunkt der Übergabe der Sicherstellungsanordnung im VfGH anlangte, behauptete Brandstetter, er habe im maßgeblichen Zeitpunkt aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme und eines wenige Wochen davor erlittenen schweren Verkehrsunfalls eine "leichte kognitive Störung" gehabt. Diese habe Erinnerungslücken bewirkt. "Es war eine traumatische, chaotische Aktion. Ich war so konsterniert und konnte nicht klar denken", erläuterte Brandstetter. Daher habe er nicht mehr im Kopf gehabt, dass sein privates Handy von seinem Wohnsitz im Waldviertel mit nach Wien genommen hatte. Zwei Stunden nach dem Gespräch mit der Staatsanwältin im VfGH sei es ihm wieder eingefallen. Er habe dann sofort seinen Anwalt angerufen und in weiterer Folge die Ausfolgung des Handys "proaktiv auf den Weg gebracht". Am Handy seien keine Veränderungen vorgenommen wurden.

Brandstetters Verteidiger Georg Krakow hatte schon zu Beginn der Verhandlung ausgeführt, Brandstetter sei es zum Zeitpunkt seiner Befragung im U-Ausschuss gesundheitlich schlecht gegangen. Er hätte "zwei Lungenembolien" hinter sich und "in geschlossenen Räumen Atemprobleme" gehabt. Dass im Jahr davor im VfGH Brandstetters Notebook von einer Staatsanwältin und einem Polizisten im Zuge eines gegen den Ex-Justizminister geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts aus Amtsmissbrauch sichergestellt wurde und nach seinem dienstlichen und privaten Handy gesucht wurde, hätte Brandstetter "im VfGH bloßgestellt" und in weiterer Folge belastet, sagte Krakow. Infolge all dessen hätte sein Mandant bei seiner Befragung im U-Ausschuss - laut Krakow "ein politisches Tribunal" - "Erinnerungsprobleme" gehabt: "Er war überzeugt, die Wahrheit zu sagen."

"Erinnerung funktioniert nicht wie das Zurückspulen einer Filmrolle", hielt Krakow fest. Erinnerung sei mitunter "ungenau", "vermischt" und "nicht immer richtig. Das passiert uns allen. Wer da fehlerfrei ist, der werfe den ersten Stein."

Wesentlich für den Freispruch waren die Ausführungen des vom Gericht bestellten psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann. "Gedächtnis ist keine gebrannte DVD, die festhält, was damals passiert ist", sagte der erfahrene Gerichtsgutachter einleitend. Brandstetter habe sich bei der versuchten Handy-Sicherstellung "in einer medizinisch-vitalen Ausnahmesituation" befunden und sich dennoch am 25. Februar 2021 in eine VfGH-Session begeben, was Hofmann "unverständlich" nannte. Brandstetters damaliger Zustand war laut Hofmann "geeignet, eine schwere psychische Belastung zu bewirken und seine Gedächtnisleistung zu beeinträchtigen". Die "medizinischen Grundlagen für eine Gedächtniseinschränkung, wo er aus Überzeugung Dinge sagt, die nicht der Realität entsprechen" lägen vor.

Sein Gutachten sei jedoch "keine Glaubwürdigkeitsprüfung", bemerkte der Sachverständige. Gedächtniseinschränkungen seien "nicht beweisbar". Die Frage der Glaubhaftigkeit sei eine Frage der Beweiswürdigung und damit eine Aufgabe des Gerichts.