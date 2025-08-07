Disziplinar-Verfahren im Gange
Raubplan in falsche Hände: Innsbrucker Polizist bestreitet Verrat geheimer Info
Auch vor der Klinik zeigte die Polizei im Dezember Präsenz. Die Folge eines brisanten Gerüchts über eine geplante Explosion samt Banküberfall.
© Liebl Daniel
Ein Polizeibeamter soll das Amtsgeheimnis verletzt und sensible Informationen weitergegeben haben, von denen er laut Anwalt gar nichts wusste. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren längst eingestellt, die Bundesdisziplinarbehörde nicht. Im September wird der Fall entschieden.