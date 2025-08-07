Disziplinar-Verfahren im Gange

Raubplan in falsche Hände: Innsbrucker Polizist bestreitet Verrat geheimer Info

Auch vor der Klinik zeigte die Polizei im Dezember Präsenz. Die Folge eines brisanten Gerüchts über eine geplante Explosion samt Banküberfall.
© Liebl Daniel
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Ein Polizeibeamter soll das Amtsgeheimnis verletzt und sensible Informationen weitergegeben haben, von denen er laut Anwalt gar nichts wusste. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren längst eingestellt, die Bundesdisziplinarbehörde nicht. Im September wird der Fall entschieden.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302