Kommentar

Rezept gegen Ärztemangel gesucht

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Zu viele junge MedizinerInnen verlassen nach dem Studium Österreich, ohne je hier gearbeitet zu haben. Deshalb ist die drohende Ärzteknappheit vor allem einem Abwanderungsproblem geschuldet – aber nicht nur.