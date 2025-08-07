- Überblick
Kommentar
Rezept gegen Ärztemangel gesucht
Kommentarvon Liane Pircher
Zu viele junge MedizinerInnen verlassen nach dem Studium Österreich, ohne je hier gearbeitet zu haben. Deshalb ist die drohende Ärzteknappheit vor allem einem Abwanderungsproblem geschuldet – aber nicht nur.
