Möglicher Serientäter

Diebstahl am helllichten Tag: Polizei stellte dreisten Täter in Lechaschau

Ein 44-Jähriger steht im Verdacht, am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Lechaschau ein Handy und Rauchwaren gestohlen zu haben. Die Sachen befanden sich unbeaufsichtigt auf einem Tisch vor einem Haus.

Polizeibeamte fanden bei dem Österreicher das Diebesgut und gaben es dem Besitzer zurück. „Der 44-Jährige steht im Verdacht, weitere Diebstähle begangen zu haben“, berichtet die Polizei. Der Mann wird angezeigt. (TT.com)

