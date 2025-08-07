Entscheidung am Wattner Kirchplatz steht bevor: Zeichen stehen auf autofreie Zone

Soll der Kirchplatz im Herzen von Wattens dauerhaft autofrei werden? Über diese brisante Frage entscheidet der Gemeinderat am 18. September. Bürgermeister Lukas Schmied sieht eine „einmalige Chance“ für einen zukunftsgerichteten Ortskern. Die Obfrau der Kaufmannschaft fürchtet hingegen den „Untergang“ für viele Betriebe, wenn Kunden nicht mehr direkt zufahren können. Ein Überblick.