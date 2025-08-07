Gemeinderat im September
Entscheidung am Wattner Kirchplatz steht bevor: Zeichen stehen auf autofreie Zone
Bleibt die Durchfahrt am Kirchplatz für den motorisierten Verkehr dauerhaft gesperrt? Im Gemeinderat könnte es dafür eine – knappe – Mehrheit geben.
© Rita Falk
Soll der Kirchplatz im Herzen von Wattens dauerhaft autofrei werden? Über diese brisante Frage entscheidet der Gemeinderat am 18. September. Bürgermeister Lukas Schmied sieht eine „einmalige Chance“ für einen zukunftsgerichteten Ortskern. Die Obfrau der Kaufmannschaft fürchtet hingegen den „Untergang“ für viele Betriebe, wenn Kunden nicht mehr direkt zufahren können. Ein Überblick.