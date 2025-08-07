Knalleffekt um Spitals-Ehe im Unterland: Krankenhaus St. Johann gibt Kufstein einen Korb

Kooperation statt Fusion: Der Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann lehnt die vom Spital Kufstein angestoßene Zusammenlegung ab. Der Bezirksverband Kufstein wollte mehr als nur eine Kooperation mit Kitzbühel. Der Plan war, dass die Krankenhausvertreter mit St. Johann über einen gemeinsamen Verband verhandeln: „Es ist Zeit für das Gemeinsame in der Region.“ Die TT berichtete exklusiv.