Lienz in Partylaune, Kettcar in Kufstein und Trailrunning in Fieberbrunn: Das ist los in Tirol

Der August brachte den Sommer zurück ins Land. Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Lust wieder etwas im Freien, ohne Regenschirm zu unternehmen. Gut, dass am Wochenende im Land einiges los ist. So feiern sowohl Lienz als auch Axams drei Tage ihr Sommer- bzw. Dorffest. Am Achensee wird es bei „Chill & Jump“ feuchtfröhlich und die Indie-Rocker von Kettcar schauen zum Wochenschluss in Kufstein vorbei.