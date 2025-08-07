Betrunkener Lkw-Lenker verlor Reifen, fuhr aber weiter

Ein 39-jähriger, betrunkener Lkw-Lenker hat in der Nacht auf Donnerstag am Wörthersee zwei Unfälle mit Sachschaden gebaut, nach denen er einen Reifen verlor. Trotzdem fuhr der Mann weiter, bis er von der Polizei angehalten werden konnte. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wird mehrfach angezeigt, teilte die Polizei mit.

Gegen 22.00 Uhr war der Kärntner im Ortsgebiet von Krumpendorf gegen eine Verkehrsinsel geprallt, wobei ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Rund 50 Meter weiter kollidierte er mit zwei Straßenleitpflöcken, die – so wie das Fahrzeug – beschädigt wurden. Trotz der Unfälle setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Klagenfurt fort und verlor kurze Zeit später sogar einen Reifen. Aber auch das stoppte ihn nicht, sondern erst die Polizei, die von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerufen wurde.