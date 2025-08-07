Literarischer Hochgenuss in Kitzbühel: Autor Baldassarri lädt zur Starnacht

Am 18. September 2025 verwandelt sich das Hotel Rasmushof in Kitzbühel in einen Treffpunkt für Literaturliebhaber und Prominente. Bestsellerautor Rodolfo Baldassarri präsentiert einen exklusiven Literaturabend, der Lesung, Musik und Kulinarik zu einem unvergesslichen Erlebnis vereint.

Kitzbühel – Der in Tirol lebende italienische Schriftsteller Rodolfo Baldassarri setzt seine erfolgreiche Reihe literarischer Abende fort. Diesmal hat er sich prominente Unterstützung geholt: Der bekannte Schauspieler Sky du Mont wird die Lesung gestalten und dem Publikum Einblicke in Baldassarris Werk gewähren.

Der Abend verspricht mehr als nur eine Buchvorstellung. Neben der Lesung erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm: Die Musikerinnen Maria Kofler und Stephanie Henle sorgen für die musikalische Untermalung, während die Künstlerin Boba Filipic einige ihrer Werke ausstellt. Auch lokale Prominenz wird erwartet, darunter Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler, der Unternehmer Fritz Unterberger und Bergdoktor-Schauspielerin Monika Baumgartner.

Bücher in mehrere Sprachen übersetzt

Baldassarri, der für seine emotionalen Romane bekannt ist, die oft die Landschaft Tirols und des Meeres widerspiegeln, freut sich auf den Austausch mit seinem Publikum. Seine Bücher, darunter die erfolgreiche Trilogie „Am Ufer des Meeres“, „Unendlich“ und „Wie die Wellen“, haben sich über 20.000 Mal verkauft und wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Für Sky du Mont ist es nicht der erste Ausflug in die Welt der Literatur. Der international bekannte Schauspieler, der in Produktionen wie „Eyes Wide Shut“ und „Der Schuh des Manitu“ mitwirkte, ist selbst Autor mehrerer Bestseller.

Zwei Ticketkategorien

Der Abend bietet zwei Ticketkategorien: VIP-Karten beinhalten neben der Lesung auch einen Sektempfang, Fingerfood und ein 3-gängiges Gala-Dinner mit Weinbegleitung. Alternativ können Gäste Karten für die Lesung inklusive Sektempfang und Fingerfood erwerben.

Dieser Literaturabend verspricht nicht nur kulturellen Genuss, sondern auch die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre mit Künstlern und Prominenten in Kontakt zu kommen. Es ist eine Gelegenheit, Literatur in einem besonderen Rahmen zu erleben und gleichzeitig die Schönheit Kitzbühels zu genießen.