Ex-Justizminister Brandstetter zu Falschaussage nicht geständig

Brandstetter macht „leichte kognitive Störungen“ und daraus resultierende Erinnerungslücken geltend.

Wien – Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter hat sich am Donnerstag in seinem Prozess wegen falscher Zeugenaussage am Wiener Landesgericht „nicht schuldig“ bekannt. Er soll am 31. März 2022 als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder vorsätzlich tatsachenwidrig behauptet haben, er habe sein privates Mobiltelefon am 25. Februar 2021 nicht herausgeben können, da es zu Hause gelegen sei.

Brandstetters Handy hätte an besagtem Tag im Verfassungsgerichtshof (VfGH) sichergestellt werden sollen, dem Brandstetter damals als Höchstrichter angehörte. Aufgrund der Daten seines Mobiltelefons stellte sich später heraus, dass Brandstetter sein Handy nicht daheim gelassen hatte. Das Gerät befand sich am 25. Februar 2021 in seinem Büro im VfGH, weshalb die mit den Ermittlungen gegen Brandstetter betraute Staatsanwaltschaft Innsbruck ihm eine vorsätzliche Falschaussage vor dem U-Ausschuss unterstellt.

Brandstetter weist das zurück und hofft auf einen Freispruch. Er argumentiert damit, er habe im maßgeblichen Zeitpunkt aufgrund einer Erkrankung eine „leichte kognitive Störung“ gehabt, die Erinnerungslücken bewirkte. Damit seien seine inhaltlich nicht korrekten Angaben im U-Ausschuss erklärbar. Eine bewusste Falschaussage liege nicht vor.

Verteidiger: „War überzeugt, die Wahrheit zu sagen“

Wie Brandstetters Verteidiger Georg Krakow zu Beginn der Verhandlung ausführte, sei es Brandstetter zum Zeitpunkt seiner Befragung im U-Ausschuss gesundheitlich schlecht gegangen. Er hätte „zwei Lungenembolien“ hinter sich und „in geschlossenen Räumen Atemprobleme“ gehabt.

Dass im Jahr davor im VfGH Brandstetters Notebook von einer Staatsanwältin und einem Polizisten im Zuge eines gegen den Ex-Justizminister geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts aus Amtsmissbrauch sichergestellt wurde und nach seinem dienstlichen und privaten Handy gesucht wurde, hätte Brandstetter „bloßgestellt“ und in weiterer Folge belastet, sagte Krakow. Infolge all dessen hätte sein Mandant bei seiner Befragung im U-Ausschuss – laut Krakow „ein politisches Tribunal“ – „Erinnerungsprobleme“ gehabt: „Er war überzeugt, die Wahrheit zu sagen.“

„Erinnerung funktioniert nicht wie das Zurückspulen einer Filmrolle“, hielt Krakow fest. Erinnerung sei mitunter „ungenau“, „vermischt“ und „nicht immer richtig“, sagte der Verteidiger: „Das passiert uns allen. Wer da fehlerfrei ist, der werfe den ersten Stein.“