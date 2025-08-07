Von Adler verlorener Fisch löste in Kanada Buschbrand aus

Eine äußerst kuriose Entstehungsgeschichte hatte Ende Juli ein Buschbrand im Westen von Kanada. Wie die Feuerwehr des Ortes Ashcroft berichtete, soll ein Fischadler einen Fisch gefangen und diesen über einer Stromleitung fallen gelassen haben. Dadurch seien Funken entstanden, die das darunter gelegene Gras in Brand gesetzt hätten.

Fakt ist: Fische sind leitfähig, besonders wenn sie frisch sind, da der Körper aus Wasser und Salzen besteht. Sollte der Fisch zwei Strom führende Leiter gleichzeitig berührt haben, könnte er einen Kurzschluss mit Funkenflug erzeugt haben – die mögliche Ursache für das Feuer auf trockenem Grasland.