Österreichs Eishockey-Teamspieler Obrist an Krebs erkrankt

Olten – Der österreichische Eishockey-Nationalteamspieler Patrick Obrist ist laut Angaben seines Schweizer Clubs EHC Olten an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das sei im Rahmen einer medizinischen Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte der Verein mit. Der 32-Jährige müsse sich einer mehrmonatigen Therapie unterziehen. Die Ärzte des Vorarlbergers beurteilen die Heilungschancen als sehr gut.

"Die behandelnden Ärzte schätzen die Heilungschancen als sehr gut ein und wir sind überzeugt, dass Patrick Obrist mit seiner Entschlossenheit und seiner positiven Kraft auch diese Herausforderung meistert", sagte Olten-Geschäftsführer Christian Roth. Der gesamte Club wünsche Obrist viel Kraft und eine rasche, vollständige Genesung. Man werde alles daran setzen, um den Spieler und seine Familie bestmöglich zu unterstützen und freue sich darauf, den kürzlich zum Kapitän ernannten Stürmer wieder gesund auf dem Eis zu sehen. Obrist hatte seinen Vertrag bei Olten heuer um drei Jahre verlängert. (APA)