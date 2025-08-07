McDonald’s Restaurant im Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ erstrahlt in frischem Look
Modernes Restauranterlebnis und neues Design
Während einer Umbauzeit von rund fünf Wochen wurde der Standort rundum erneuert: Der gesamte Innenbereich wurde umgestaltet, modernisiert und dabei die Serviceabwicklung noch einmal verbessert. Entstanden ist ein attraktiver Wohlfühlort, der Gäste zum Verweilen und Genießen einlädt und Mitarbeiter:innen ein erstklassiges Arbeitsumfeld bietet.
Von Ende Juni bis Anfang August waren die Umbauarbeiten im McDonald’s Restaurant im Innsbrucker DEZ in vollem Gange – dabei war das Restaurant nur zehn Tage vollständig geschlossen. Nun meldet sich das Team rund um Franchisenehmer Markus Bock nach der Renovierungspause zurück, um die Gäste mit zeitgemäßem Design, großzügiger Raumgestaltung und innovativer Technik willkommen zu heißen. „Ein umfassender Umbau in so kurzer Zeit war eine echte Herausforderung. Es hat sich aber gelohnt, weil wir unseren Gästen mit den vielen Neuerungen und Verbesserungen ab sofort wieder das bestmögliche Restauranterlebnis und unseren Mitarbeiter:innen den bestmöglichen Arbeitsplatz bieten können“, zeigt sich Markus Bock überzeugt. Der Franchisenehmer betreibt aktuell sechs Standorte in Innsbruck und Völs und beschäftigt ein Team von rund 270 Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Nationen, 60 davon sind im McDonald’s Restaurant im DEZ tätig.
Neues Flair, mehr Genuss und bester Service
Frisches Design für ein unkompliziertes Genusserlebnis für die ganze Familie: Der Innenbereich des McDonald‘s im DEZ wurde komplett neu gestaltet.
Mit der modernen Umgestaltung dominiert neue Gemütlichkeit die Indoor-Räumlichkeiten des beliebten McDonald’s Restaurants. Maßgeblich getragen von Maßnahmen, wie dem attraktiven Re Design, dem modernen Licht- und Soundkonzept oder der Umgestaltung von Küche und Sanitärbereich. Ein echtes Highlight ist die neu gestaltete Terrasse mit Outdoor-Playland – speziell für die bevorstehende Sommerzeit bietet der Außenbereich alles, was sich Familien und ihre Kinder für einen Restaurantbesuch an warmen Tagen wünschen. Auch das beliebte McCafé erstrahlt in neuem Look, verwöhnt die Gäste aber wie gewohnt mit beliebten Süßspeisen, Kaffee- und Teespezialitäten sowie einem wechselnden Getränke- und Mehlspeisenangebot. Um Wartezeiten zu verkürzen, wurde zudem in die Optimierung des Bestellprozesses investiert – so zum Beispiel in weitere Kiosk Bestellflächen sowie in eine Modernisierung und Erweiterung des McDrives.
Öffnungszeiten McDonald‘s DEZ
Das wiedereröffnete McDonald’s Restaurant in der Amraserseestraße 56b im Innsbrucker Einkaufszentrum DEZ begrüßt seine Gäste Montag bis Samstag von 07:00 bis 01:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 08:00 bis 01:00 Uhr.
Regionale Wertschöpfung
In Sachen Regionalität und Qualität der Lebensmittel bleibt auch der umgebaute Standort in Innsbruck gewohnt verantwortungsbewusst: Als größter Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft bezieht McDonald‘s rund 70% seiner Lebensmittel von 40.000 heimischen Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich – so auch aus Tirol, wo es mit dem Schörgererhof in Oberndorf einen von zwei McDonald’s Flagship Bauernhöfen gibt.
