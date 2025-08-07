„Ganz heißer Anwärter“

Bill Kaulitz datet derzeit mehrere Männer: Promi in engerer Auswahl

Der Tokio Hotel-Sänger trifft sich derzeit gleich mit mehreren Männern, um Mr. Right zu finden, das erzählte Bill Kaulitz seinem Bruder Tom im gemeinsamen Podcast.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.