Debatte um Preise
Eingriff in Preise bei Lebensmitteln: Tiroler Handel und ÖVP stemmen sich dagegen
Tirols Lebensmittelhandel fordert, „die Teuerung an der Wurzel zu bekämpfen“ statt „Symbolpolitik“ zu betreiben.
© imago/aal.photo
Der Tiroler Lebensmittelhandel ist gegen „politische Schnellschüsse“ und kontert den Überlegungen von Finanzminister Marterbauer (SPÖ), in die Preisgestaltung bei Lebensmitteln einzugreifen. Auch die ÖVP will keinen klassischen Eingriff. Das Momentum Institut zeigt auf: Länder mit Preisbremsen hatten eine geringere Teuerung als Österreich.