Großer Sachschaden

Drei Transporter gerieten in Hall in Brand: Zeuge berichtet von Explosionen

Haller Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten. Der Brand dürfte von einem Kleintransporter ausgegangen sein. Ein Zeuge berichtet von Explosionen.
© Rita Falk

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302