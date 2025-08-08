- Überblick
Straße drei Stunden gesperrt
Motorradfahrer starb nach Frontalkollision am Fernpass, zwei weitere Biker schwer verletzt
Der Unfall hat sich im Bereich des Fernsteinsees ereignet. Auch zwei Notarzthubschrauber waren dort gelandet.
© Webcam/Land Tirol
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
