Kilometerlanger Stau

Schwerer Unfall in Nassereith: Mehrere Verletzte, Fernpassstraße zwei Stunden gesperrt

Der Unfall hat sich im Bereich des Fernsteinsees ereignet. Auch zwei Notarzthubschrauber waren dort gelandet.
© Webcam/Land Tirol

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035