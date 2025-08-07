Moped und Auto kollidierten im Brixental: 16-Jährige verletzt

Eine 16-jährige Mopedfahrerin wurde Donnerstagmittag in Brixen im Thale bei einer Kollision mit einem Auto verletzt. Der 53-jährige Pkw-Lenker wollte auf einer Gemeindestraße zu einem Parkplatz einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Jugendlichen kam.

Die 16-Jährige stürzte mit ihrem Moped und verletzte sich unbestimmten Grades. „Der 53-Jährige und Zeugen des Unfalls leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann geflogen. (TT.com)