Gewinne erhofft
Geld an Betrüger überwiesen: 72-jähriger Unterländer verlor fast 100.000 Euro
Ein 72-jähriger Mann aus Thiersee verlor durch einen Internetbetrug fast 100.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, flog der Deutsche auf eine Fake-Investmentplattform herein. Die unbekannten Täter versprachen ihm gute Gewinne und verleiteten ihn mehrmals zu Überweisungen.
Nun erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Ihm entstand ein finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt. (TT.com)