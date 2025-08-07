Asterix erobert Tirol
„Mander, ’s isch Zeit!“: Was Asterix mit dem Bergdoktor zu tun hat
Wumms ist international. Den Rest von „Mander, ’s isch Zeit“ hat Kabarettist Markus Koschuh mit der Dialektforscherin Yvonne Kathrein in die verschiedenen Farben des Tirolerischen geholt.
© LES ÉDITIONS ALBERT RENE/GOSCINNY-UDERZO
Zeit isch’s worden: Markus Koschuh hat das Asterix-Abenteuer „Der Kampf der Häuptlinge“ übersetzt. Die Gallier streiten sich auf Ober- und Unterländerisch – die Römer wienern dazwischen.