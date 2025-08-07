Auto kollidierte in Ranggen mit Radfahrer: 59-Jähriger schwer verletzt

Ranggen – Ein Radfahrer wurde am Donnerstag auf der Ranggener Landesstraße bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Der 65-jährige Einheimische war in Richtung Kematen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 59-Jährigen, die dahinter fuhr.

Der Radfahrer wurde nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert und kam in einem Feld zu liegen, berichtet die Polizei. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Bei der Autofahrerin wurde laut Polizei eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Sowohl Pkw als auch Fahrrad wurden schwer beschädigt. (TT.com)