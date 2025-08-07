E-Scooter-Fahrer streifte Kind bei Bushaltestelle in Innsbruck: Siebenjährige verletzt

Ein siebenjähriges Mädchen wurde am Donnerstag bei einer Bushaltestelle verletzt, nachdem sie von einem E-Scooter-Fahrer gestreift worden war. Wie die Polizei berichtet, wartete die Mutter mit ihrem Kind gegen 14.45 Uhr bei der Haltestelle Andechsstraße auf den Bus.

Plötzlich ist auf dem Gehsteig ein Jugendlicher auf einem schwarzen E-Scooter vorbeigefahren und hat das Mädchen dabei gestreift. Es stürzte zu Boden und wurde verletzt. Der unbekannte Lenker, der auf 14 bis 15 Jahre geschätzt wird, ist laut Polizei ohne stehenzubleiben weitergefahren – mit einem weiteren Jugendlichen auf dem Scooter.