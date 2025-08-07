Straka nach 1. Runde bei PGA-Play-off-Turnier in Memphis 20.

Golfprofi Sepp Straka hat einen soliden Start beim ersten von den drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour verzeichnet. Der 32-jährige Wiener spielte am Donnerstag zum Auftakt der mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee eine 68er-Runde (2 unter Par) und liegt damit im elitären 70er-Teilnehmerfeld auf Rang 20. Mit einem Bogey am Schlussloch vergab der Weltranglistenelfte eine Top-12-Platzierung, auf die besten zehn fehlen derzeit zwei Schläge.

Straka spielte in einem Flight mit der Nummer 1, Scottie Scheffler, und kam mit fünf Birdies und drei Bogeys ins Clubhaus des TPC Southwind. US-Star Scheffler brauchte für die erste Runde einen Schlag weniger als der Österreicher, der 29-jährige Texaner ist mit 3 unter Par vorerst geteilter Zwölfter. Auch am Freitag schlägt das Duo, das im FedExCup auf den Positionen eins und drei rangiert, wieder gemeinsam ab. In Führung bei dem ohne Cut gespielten Event liegt Schefflers Landsmann Akshay Bathia, der mit einer 62 (8 unter) vorpreschte.