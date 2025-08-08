Mair für grünen Präsidentschaftskandidaten

Tirols Grünen-Chef Gebi Mair hat sich für eine eigene grüne Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 ausgesprochen. "Natürlich müssen die Grünen auch immer eine Alternative anbieten, also warum nicht", sagte er im APA-Interview. Der Sieg von Ex-Grünen-Bundessprecher und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der als parteiloser Kandidat angetreten war, "zweimal gegen einen blauen Kandidaten, war ein riesen Erfolg."

Nachdem die Wahl noch "lange hin" sei, habe man dies intern jedoch "noch nicht diskutiert". Mair sah jedoch "gute Chancen", dass es einen eigenen Kandidaten geben werde. Mögliche Anwärterinnen oder Anwärter wollte er dafür indes nicht ins Spiel bringen.

Nach der Nationalratswahl, dem Ausscheiden aus der Regierung sowie der Wahl von Leonore Gewessler zur Bundessprecherin sah Mair seine Partei nun in einem "Programmprozess" und einer "Strukturreform" angekommen. Es sei schließlich eine "riesen Umstellung von der Regierung in die Opposition". Da müsse sich eine Partei "immer neu aufstellen". "Die Bundespartei wird sich auch wieder öffnen in Richtung NGOs und Bürgerinitiativen", meinte er.