André Hellers Remassuri startet Contemporary-Reihe

10.000 Menschen haben bisher Vorstellungen der Wienerlied-Show Remassuri im Stadttheater in der Wiener Innenstadt besucht. Nun geht das Projekt von André Heller, Ursula Strauss und Ernst Molden einen Schritt weiter und startet die Reihe Remassuri Contemporary. An vorerst vier Abenden wird "das musikalische Erbe Wiens in die Gegenwart getragen", wie es in der Ankündigung heißt.

Am 28. September geben Ursula Strauss und Molden erste Einblicke in ihren gerade entstehenden dritten Liederzyklus "Nochdvegl". Am 12. Oktober zeigt Agnes Palmisano, Interpretin des Wiener Koloratur-Dudlers, ihre Kunst erstmals in einem exklusiven Programm in der Walfischgasse. Am 2. November nimmt sich das Trio Kollegium Kalksburg den Allerseelentag vor. Und am 23. November tritt Der Nino aus Wien ohne seine Band und Gitarre, dafür mit Klavierspieler "und im Geiste Schuberts" auf.