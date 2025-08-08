Mangel an legalen Stellplätzen

Rad-Chaos am Hauptbahnhof: Widerrechtlich abgestellte Fahrräder bleiben ein Ärgernis

Hinter den vorschriftswidrig geparkten Rädern sind die Verbotsschilder teils kaum noch zu erkennen.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Sie stehen kreuz und quer, oft in verbotenen Bereichen: Vorschriftswidrig abgestellte Fahrräder sind am Innsbrucker Hauptbahnhof mehr denn je ein Problem. Die Zuständigkeiten sind kompliziert. Und bis zum dringend benötigten Ausbau legaler Abstellflächen wird es noch dauern.

