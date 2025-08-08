Insekt lenkte Fahrerin ab: Auto landete im Zillertal im Graben

Weil ein Insekt die Lenkerin ablenkte, kam es am Donnerstagabend in Rohrberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 33-Jährige war gegen 17.40 Uhr auf der Zillertalstraße talauswärts unterwegs. Mit im Auto waren ihr 33-Jähriger Ehemann, sowie die einjährige Tochter des Ehepaars.

Die Fahrerin wurde durch ein Insekt abgelenkt, verlor die Kontrolle über das Auto, lenkte es über den Fahrbahnrand hinaus und kam in Seitenlage zum Stillstand. Durch einen „eCall“-Alarm wurden die Einsatzkräfte alarmiert.