Motorradlenkerin überschlug sich bei Überholmanöver in Musau

Ein Überholmanöver wurde am Donnerstagabend in Musau einer 40-jährigen Motorradlenkerin zum Verhängnis. Die Frau war gegen 18 Uhr auf der Reuttener Landesstraße von Vils kommend Richtung Reutte unterwegs.

Als sie gerade überholen wollte, verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und das Fahrzeug überschlug sich. Die Frau blieb verletzt im Straßengraben liegen. Sie wurde ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. (TT.com)