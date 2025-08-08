Ohne Zulassung, leicht alkoholisiert und rote Ampel missachtet: Motorradfahrer (18) schwer verletzt

Weil ein Motorradfahrer wohl eine rote Ampel missachtete, kam es am Donnerstagabend in Lienz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger lenkte einen Pkw gegen 22.30 Uhr auf der Drautalstraße in Richtung Nußdorf-Debant. Zur selben Zeit war ein 18-Jähriger mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad auf der Nußdorfer Landesstraße Richtung Drautalstraße unterwegs.

Auf der sogenannten „Liebherr“-Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Letzteres hatte nach bisherigem Ermittlungsstand eine rote Ampel missachtet. Der Lenker und sein Motorrad wurden bei dem Aufprall rund 40 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der 18-Jährige wurde durch nachkommende Pkw-Lenker erstversorgt und anschließend schwer verletzt ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Ein mit dem Motorradlenker durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)