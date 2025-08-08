Kommentar

Teure Folgen eines Machtkampfs

Markus Schramek

Weil die Politik nicht in der Lage war, den Konflikt an der Spitze des Tiroler Landestheaters zu lösen, mussten externe Experten her. Erfolg und Nutzen dieser von oben angeordneten Feuerwehraktion müssen sich erst noch zeigen.