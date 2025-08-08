- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Teure Folgen eines Machtkampfs
Kommentarvon Markus Schramek
Weil die Politik nicht in der Lage war, den Konflikt an der Spitze des Tiroler Landestheaters zu lösen, mussten externe Experten her. Erfolg und Nutzen dieser von oben angeordneten Feuerwehraktion müssen sich erst noch zeigen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten