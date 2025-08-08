Verkehr: Tirol und Bayern ziehen an einem Strang, Brenner-Transit bei Pkw sinkt

Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sind sich einig: Der öffentliche Nahverkehr über die Grenze soll besser werden. Das Wie scheint klar, vieles ist aber noch Zukunftsmusik. Am Brenner sinkt indes der Pkw-Verkehr, die Lkw-Lawine ist auch trotz Lueg-Nadelöhr ungebrochen.