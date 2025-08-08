Turnier in der Osthalle

„Piefke-Saga“ für die Tiroler Handball-Adler

Michael Miskovez und Co. duellieren sich mit deutschen Teams
© gepa
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer

Beim Silberregion-Karwendel-Cup testet Schwaz am Freitag und Samstag gegen deutsche Teams den Ernstfall.