- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Turnier in der Osthalle
„Piefke-Saga“ für die Tiroler Handball-Adler
Michael Miskovez und Co. duellieren sich mit deutschen Teams
© gepa
Von Tobias Waidhofer
Beim Silberregion-Karwendel-Cup testet Schwaz am Freitag und Samstag gegen deutsche Teams den Ernstfall.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten