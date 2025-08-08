Atlantiktief statt Hitzesommer
Wetterexperten lagen daneben: Freude über verregneten Juli
Wie werden August und September? Nach dem heurigen Regenmonat Juli könnte uns nun ein lang anhaltendes Hoch erwarten.
Wetterexperten wie Andreas Jäger hatten für heuer einen Jahrhundertsommer prognostiziert. Das anhaltende Atlantiktief hat den Voraussagen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jäger freut‘s, denn Natur und Landwirtschaft kommen mit Regen besser klar als mit lang anhaltender Trockenheit.