Zum Weltkatzentag

Vom Trend ins Tierheim: Diese Qualzucht-Katze ist ein Social Media Star und sucht ein Zuhause

Diese Bengalkatze ist derzeit im Tierheim am Mentlberg. Bengalkatzen sind auf Social Media besonders beliebt, jedoch fällt die Rasse oft Qualzüchtern zum Opfer.
© Tierschutzverein Tirol
Anna Wanker

Von Anna Wanker

Die beliebteste Katze auf Social Media hat kein Zuhause. Sie lebt im Tierheim in Tirol und wartet auf Menschen, die sich nicht in ihre Ohren verlieben – sondern in ihre Geschichte. Von Bengalkatzen und anderen Qualzuchten.

