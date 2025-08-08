Post muss sich mit weniger Umsatz und Gewinn begnügen

Die Post AG musste im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen. In Österreich selbst gab es ein Plus beim Umsatz.

Die Österreichische Post musste im 1. Halbjahr 2025 – nach einem starken Vorjahr – Federn lassen. Das Betriebsergebnis gab um 11 Prozent auf 94 Mio. Euro nach. Der Umsatz lag mit 1,49 Mrd. Euro um 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Zum Ausblick für das Gesamtjahr hieß es, es werde ein Umsatz am Niveau des Vorjahres angepeilt und ein Betriebsergebnis von 200 Mio. Euro.

Die teilstaatliche, börsennotierte Post AG verwies am Freitag darauf, dass der Umsatz im Vorjahr noch durch Wahlen und Währungseffekte in der Türkei positiv beeinflusst war. So liegt der Umsatzerlös heuer immerhin um 15,8 Prozent über dem Wert von 2023. Im Bereich Paket und Logistik habe das Plus im Zwei-Jahres-Vergleich sogar 30 Prozent betragen. „Im schwierigen Marktumfeld hat sich die Österreichische Post solide entwickelt, besonders freut mich der erstmals positive Ergebnisbeitrag unserer bank99", kommentierte Post-Generaldirektor Walter Oblin die Halbjahres-Zahlen.

Umsatzplus in Österreich

Das zurückhaltende Investitionsklima und damit einhergehend geringere Werbeausgaben der Unternehmen hätten die Post jedoch zu spüren bekommen. In Österreich und der Türkei hätten sich die Umsätze trotzdem positiv entwickelt, in Südost- und Osteuropa gab es einen Rückgang.