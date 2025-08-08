Führerschein abgenommen: Raser auf der Inntalautobahn bei Ampass gestoppt

Eine Polizeistreife wurde am Donnerstagabend auf der Inntalautobahn (A12) auf Höhe Ampass auf einen Motorradfahrer aufmerksam. Der 21-jährige Österreicher beschleunigte kurz nach 21 Uhr auf der Überholspur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. „Die Beamten fuhren nach und erreichten dabei eine Geschwindigkeit von 190 km/h bei erlaubten 100 km/h“, berichtet die Polizei.

Die Polizeistreife konnte den Motorradlenker an der Anschlussstelle Wattens anhalten und führte eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. „Der 21-Jährige hatte weder einen Führerschein noch den Zulassungsschein für das Motorrad mit“, heißt es. Ihm wurde der Führerschein elektronisch vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. (TT.com)